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Dalaman'a Sivil Havacılık Yüksekokulu

23 Mayıs 2017 Salı, 21:38
Dalaman'a Sivil Havacılık Yüksekokulu

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Dalaman Meslek Yüksekokulu'nun 17. dönem mezuniyet töreni yapıldı.

Tören öğrencilerin kortej yürüyüşünün ardından, halk oyunları gösterisiyle başladı. MSKÜ'nün 17. dönem mezunu 150 öğrenci kep atarak, sevinçlerini aileleriyle kutladı.

Mezuniyet töreninin ardından, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun temeli atıldı.

Törende konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, öğrencilerin mezuniyetinde bulunmaktan ve Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun temelini atmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Güney Ege coğrafyasında yer alan Muğla'nın 2023'e, 2053'e ve 2071'e doğru gittiğini anlatan Çiçek, "Muğla, kendi insan kaynağını, insanlarının kabiliyetlerini, yeteneklerini en iyi şekilde yetiştirerek onlara meslek kazandırarak 2023'e ilerliyor. İşte bizim hedefimiz Muğla’da 2023. 2023’ten sonra kısa tutmuyoruz 2053 ve 2071. Yani vizyonumuz, hedeflerimiz ve ufuklarımız kısa değil, uzun vade." diye konuştu.

Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin merkez kampüste kendini kapatmadığını,13 ilçede de yüksekokulu bulunduğunu ifade etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin eskiye göre çok geliştiğini, şu anda öğrenci sayısının 40 bini aştığını belirtti.

Harmandar, "18 fakültemiz, 4 lisansüstü eğitim yapan master ve doktora yaptıran enstitülerimiz, 40'ın üzerinde de araştırma merkezimiz var. Ayrıca bütün ilçelerimizde okullarımız var. En son Seydikemer ve Kavaklıdere'de de yüksekokullarımız açıldı ve geçici binalarında faaliyete başlamak üzere." diye konuştu.

Harmandar, kendisini "Hocam bu üniversiteyi niye dağıtıyorsun? Niye ilçelere gidiyorsunuz?" diye eleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben aynı görüşte değilim. İlçelere de üniversitenin gitmesi gerektiğine inanıyorum. Üniversitesiz şehir devri bitmiştir. İlçelerimizde de yüksekokullar olması gerekiyor. Yüksekokul demek, sadece öğrenci demek değildir. Öğrencilerimizle birlikte oraya öğretim üyeleri, aileleri ve çocukları geliyor. Dolayısıyla o ilçenin havası değişiyor. Kültürel atmosferi değişiyor."

Dalaman Kaymakamı Ali Gündoğan da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin genç, dinamik ve dünya üniversiteleri arasında yerini bulmayı hak eden önemli bir üniversite olduğunu vurguladı.

Dalaman Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Haşim Kafalı da 17. dönem mezunlarını vermenin ve Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun temel atma töreninin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

MSKÜ ve Dalaman Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yüzde 40’ı Dalaman Belediyesi, yüzde 60’ı da MUSKÜ tarafından yapılacak olan Dalaman sivil Havacılık Yüksekokulu binasında 15 sınıf, 185 kişilik konferans salonu, akademik ve idari binalar yer alacak.

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