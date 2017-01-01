Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, 18. Uluslararası Bodrum Dans Festivali'ne ilişkin, "Bin lisanslı sporcuyla beraber, iki gün sürecek yarışmalarımız olacak. Bodrum Kalesi'nde dört gün boyunca 750 dansçıdan, 78 dans gösterisi izleyeceğiz." dedi.

Bodrum'da 23-28 Mayıs tarihlerinde bin dansçının katılımıyla gerçekleştirilecek 18. Uluslararası Bodrum Dans Festivali'nin tanıtımı için Gümbet'te bir otelde toplantı düzenlendi.

Özvezneci, burada yaptığı konuşmada, festivale bu yıl da birçok ülkeden katılım olacağını söyledi.

Bin lisanslı sporcuyla beraber, iki gün sürecek yarışmalar yapılacağını dile getiren Özvezneci, "Bodrum Kalesi'nde dört gün boyunca 750 dansçıdan, 78 dans gösterisi izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Özvezneci, festival kapsamında Bodrum'un birçok noktasında dans etkinlikleri yapılacağını da kaydetti.



Çocuk dans gruplarının gösteri sunduğu toplantıda, Bodrumlu şarkıcı Gülsen Karatoprak konser verdi.



