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FETÖ'nün Söke yapılanması davası başladı

23 Mayıs 2017 Salı, 22:05

AYDIN (AA) - Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Söke ilçesindeki öğretmenler yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 12’si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına başlandı.

Aydın 3. Ceza Mahkemesince Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülmeye başlanan davanın duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmayı izleyecek sanıkların yakınları x-ray cihazından geçirildi.

İfadeleri alınan sanıklar, mahkeme başkanı tarafından kendilerine sorulan FETÖ üyeliğini kabul etmediklerini belirtti.

Bu suçlamayla anılmasından dolayı büyük bir acı ve ızdırap duyduğunu ifade eden tutuklu sanıklardan Ali G. "Aklımı kiraya vermediğimi, kendi kararlarımı kendimin vereceğimi herkes bilir. Bu örgütün emir-komuta zinciri içerisinde olduğunu medyadan öğrendim. Bu hain örgüt içerisinde yer almam mümkün değildir." diye konuştu.

Kendisinin milli şuur içerisinde olduğunu ve öğrencilerine de sürekli bu duyguları aşılamak amacında olduğunu savunan Ali G'nin, bu şekilde benzer cümleleri birden fazla tekrar etmesi ve cezaevinde okuduğu kitaptan bir bölümü paylaşacağını söylemesi üzerine, mahkeme başkanı "Yeter şov yapma" ifadelerini kulandı.

Mahkeme başkanı, Bank Asya'da hesabı olan Ali G.'ye "Sen bu bankanın FETÖ'ye ait olduğunu biliyor muydun?" şeklindeki sorusuna sanığın "Hayır bilmiyordum." diye cevap vermesi üzerine, "Nasıl bilmiyorsun? Bu bankanın açılışını Fetullah Gülen yaptı. O yıllara ilişkin diğer konuları biliyorsun ama bunu bilmiyorsun." ifadesini kullandı.

Duruşma, yarın sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

- İddianame

Cumhuriyet Savcısı İlhan Köse tarafından hazırlanan ve Aydın 3. Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12’si tutuklu 23 sanık hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmak, faaliyetlerine katılmak suçlarından 7.5 yıl ile 15 yıl arasında ceza isteniyor.




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