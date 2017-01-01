Demirkazık Dağı'nda kaybolan dağcının ölü bulunması

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NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda kaybolan ve yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cesedine ulaşılan dağcı Serdar Ayrılmaz'ın (56) cenazesi, bulunduğu yerden çıkartıldı.

3 bin 700 rakımlı Demirkazık Dağı'na tırmanan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma, AFAD, UMKE ile AKUT'un desteğiyle dağda yapılan aramada dün cesedine ulaşılan Ayrılmaz'ın cesedinin bulunduğu yerden çıkartılması için ilçeye Ankara'dan Jandarma Arama Kurturma (JAK) ekipleri geldi.

Ekipler, bin 900 rakımlı Cımbar Vadisi'nde yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda ulaştıkları Ayrılmaz'ın cenazesini bir sedyeye bağlayarak askeri helikoptere taşıdı. Ayrılmaz'ın cenazesi, Demirkazık Dağevi önüne inen helikopterden alınarak, burada bekletilen ambulansla otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanan ve kaybolduğu bildirilen dağcı Serdar Ayrılmaz, yapılan arama çalışmaları sonucu Cımbar Vadisi'nde ölü bulunmuştu. Kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Ayrılmaz'ın cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle bulunduğu yerden alınamamıştı.