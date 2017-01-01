Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından tutuklu yargılanan 15 kişi hakim karşısına çıktı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen 4 ayrı davada, 15 tutuklu sanık yargılandı.

Duruşmalara haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar, Kazım Urhan, Üzeyir Karabağ, Ömer Gökçe ile haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından dava açılan tutuklu sanıklar, Hüseyin İnceefe, Yasin Seçen, Yaşar Gülnur, Ramazan Şenel, Ercan Özbudak, Fikret Kasnak, Şinasi Duran, Mustafa Keser, Nejat Uğur, İlhan Öner, Mustafa Şenel, Mahmut Tuncer ve avukatları katıldı.

Haklarında ayrı ayrı dava açılan sanıklar Üzeyir Karabağ'a 6 yıl 3 ay, Kazım Urhan’a 9 yıl 9 ay ve Ömer Gökçe 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Karabağ, içeride bulunduğu süre dikkate alınarak, tahliye edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlaması ile haklarında dava açılan 12 kişi de aynı mahkemede yargılandı.

Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmeyerek, beratlarını istedi.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından, verilen ara kararda, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



