"Türk havlusunu dünya tanıdı"

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DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlanan Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Final Basketbol Turnuvası'nda sporcuların Denizli'de üretilen havluları kullanmasının, Türk havlusunun ve Denizli'nin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

Kocasert yaptığı açıklamada, yıllık 2,8 milyar dolarla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 8'inci kenti olan Denizli'de, tekstil sektörü başta olmak üzere gıda, mermer, kablolu tel, ambalaj ve cam sanayi sektörlerinde bin 300'ün üzerinde ihracatçı firma bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'den ihraç edilen havlu ve bornozun yaklaşık yüzde 70'inin, çarşafın ise yaklaşık yüzde 35'inin Denizli'de üretildiğine dikkati çeken Kocasert, Denizli İhracatçıları Birliğinin (DENİB) 'Turkish Towels' markasıyla 2016'da 4 yıl sürecek Turquality Projesi'ne başladığını kaydetti.

Türk havlusunun bugüne kadar çok sayıda uluslararası spor organizasyonunda kullanıldığını belirten Kocasert, "Ülkemiz ihracatı, 2017'ye yüksek düzeyli bir performansla başladı ve emin adımlar atmaya devam ediyor. 2017 yılının ilk dört ayında ülke ihracatı yüzde 7 artmıştı. Daha sevindirici olan, mayıs ayını geride bıraktığımızda bu artış oranının daha da yükseleceğini görecek olmamız. Ülkemizin daha da gelişmesi ve büyümesi adına her fırsatı değerlendirmekteyiz." ifadesini kullandı.



Kocasert, şunları kaydetti:

"Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Final Basketbol Turnuvası için de Turkish Towels markalı havlu ürettik. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlanan Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Final Basketbol Turnuvası'nda sporcuların Denizli'de üretilen havluları kullanması, Türk havlusunun ve Denizli'nin tanıtımına önemli katkı sağladı."