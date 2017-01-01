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ŞANLIURFA (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları halka daha iyi anlatabilmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" etkinliği Siverek'te gerçekleştirildi.

Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi konferans salonunda sanatçı ve oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda 15 Temmuz gazileri İsmet Doğan, Vasfi Yılmaz, Orçun Şekercioğlu, o gece yaşadıklarını vatandaşlarla paylaştı.

Şekercioğlu, darbe girişimi sırasında bir yakınının kına gecesinde bulunduğunu, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktığını söyledi.

Yaşananlara önce inanamadığını ancak sokaklarda askerleri görünce Cumhurbaşkanının Kısıklı'daki konutuna doğru gittiğini belirten Şekercioğlu, "Amacımız arkadaşlarımızla Cumhurbaşkanlığının konutunun bulunduğu alanı korumaktı. Çünkü Adnan Menderes'i sahte bir belgeyi boynuna asarak asmışlardı. Caddelerde ilerlerken polis teşkilatının içinde bulunan bazı hainler milletin geçişine engel olmak istedi. Bize ateş açıldı, iki bacağımdan vuruldum. Bir dizi ameliyattan sonra şükür yürüyebiliyorum." diye konuştu.

Yılmaz da uzun yıllar Almanya'da yaşadığı için memleket hasretiyle Türkiye'ye döndüğü bir dönemde darbe girişiminin gerçekleştiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa çağırmasıyla sokağa çıktığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sokak ve caddelerdeki her taraf kapalıydı. Caddeler otopark gibi olmuştu. Babamı arayarak havalimanına gideceğimi söyledim. Babam da başımı belaya sokmamam konusunda beni uyardı. Ben de babama 'ben kanıma ihanet edemem' dedim. O gün sokağa çıkan insanlar kanına, dinine, milletine ihanet etmeyen insanlardı. Ben de kendime 'Vasfi çıkacaksın askerlerin karşısında duracaksın ya öleceksin ya da sakat kalacaksın' dedim. O an farklı bir atmosfer içine girdim. O anda yüreğinizdeki korku kalmıyor karşıdan tank mı, uçak mı, tren mı geliyor, hiç umursamıyorsunuz."

- "En büyük kahraman Ömer Halisdemir'dir"

Doğan ise düzenlenen programın isminin "İçimizdeki kahramanlar” olduğunu anımsatarak gerçek kahramanların demokrasi şehitleri olduğunu belirtti.

Asıl kahramanların toprak uğruna ölenler olduğunu kaydeden Doğan, "Gerçek kahramanlar ülkemizin bölünmemesi için ölen kardeşlerimizdir. Bana göre en büyük kahraman 15 Temmuz gecesi Pensilvanya'daki o hainin, köpeğin Türkiye'deki köpeğini öldüren Ömer Halisdemir'dir" şeklinde konuştu.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Rasim Arı, Kaymakamı Metin Demirel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.