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"Antep'te IŞİD kitabevi işletiyor" iddiası

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:56

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliğince, "Antep'te IŞİD kitabevi işletiyor" iddiasını içeren haberle ilgili yapılan incelemede, kitabevinin 2 yıldır kapalı olduğunun tespit edildiği ve haberde adı geçen şüphelinin 5 Mayıs 2016'da tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs 2016'da Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin inceleme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüze yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili bazı basın yayın organlarınca yapılan 'Antep'te IŞİD kitabevi işletiyor' başlıklı haberlerde ileri sürülen hususların incelenmesi neticesinde halen faaliyet gösterdiği iddia edilen kitabevinin yaklaşık 2 yıldır kapalı olduğu belirlenmiştir. İş yerinin boş olduğu ve herhangi bir faaliyet gösterilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca haberde adı geçen şüphelinin de 2 Mayıs 2016'da yapılan operasyonda yakalanarak 5 Mayıs 2016'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne terör örgütü DEAŞ tarafından 1 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis şehit olmuş, 34 kişi yaralanmıştı.

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