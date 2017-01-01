Suriyeli ailelere ramazan yardımı

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HATAY (AA) - Hasene Sosyal Yardım Derneği tarafından, Hatay'ın Antakya ve Kırıkhan ilçelerindeki 750 Suriyeli aileye gıda ve çocuk paketi yardımında bulundu.

Derneğin Hatay temsilcisi Şaban Kıyagan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan yardımlarına başladıklarını söyledi.

Türkiye genelinde 35 ilde 18 bin gıda kolisi, 18 bin çocuk paketi ve 18 bin çocuk maması dağıtımının yapılacağını belirten Kıyagan, "Hatay'daki aileler için de çalışmalarımıza başladık. Antakya'da 250 ve Kırıkhan'da 500 aileye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca bin 250 mama ve çocuk paketi dağıtıldı." dedi.

Şaban Kıyagan, yardım çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini de belirtti.

Yardım dağıtımına derneğin Almanya'nın Bavyera eyaleti kumanya gözlemcisi Ziya Altınok da katıldı.