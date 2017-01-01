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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölgesi Üniversiteler Birliğince (ÜNİ-DOKAP) düzenlenen, "ÜNİ-DOKAP Bölge İçin Proje Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde 15-16 Mayıs'ta gerçekleştirilen çalıştaya ilişkin yayımlanan sonuç bildirgesinde, ÜNİ-DOKAP'ın kuruluş amacı ve hedeflerine yer verildi.

Bildirgede, DOKAP Eylem Planı baz tutularak, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı uhdesinde bulunan eylem adımları ile ilgili üye üniversitelere proje fikri çağrısında bulunulduğu vurgulanarak, bu kapsamda üniversitelerin yoğun ilgi ve alakaları eşliğinde planda bulunan 34 eylem adımı kapsamında 115 proje fikri teklifinin birliğe iletildiği belirtildi.

Stratejik Planlama Kurulunun bu doğrultuda gelen proje tekliflerini değerlendirerek 8 konu başlığında proje çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verdiği ifade edilen bildirgede, çalıştaya üye üniversitelerden 87 akademisyenin katıldığı anımsatıldı.

Bildirgede, iki gün süren çalıştayın çalışma sistemine ve katılımcılara yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"KTÜ ev sahipliğinde başarıyla tamamlanan çalıştaya birlik üyesi üniversiteler tarafından 115 proje gönderildi. Turizm, tarım, sanayi-girişimcilik-AR-GE, ulaştırma, tarımsal ve kırsal altyapı, enerji, kültür ile yerel düzeyde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında oluşturulan 8 çalışma grubu tarafından incelenmiştir. Çalışma gruplarına, çalıştay süresince DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinatörleri tarafından danışmanlık hizmeti verilmiştir. Çalışma grupları tarafından 13 projenin yatırım programına teklif edilmesi uygun görülmüştür."

Projelerin Kalkınma Bakanlığına sunulabilmesi için ilgili proje formatına dönüştürülmelerine, bu çalışmalarının DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmesine karar verildiğine işaret edilen bildirgede, "DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ilerleyen süreçte de ÜNİ-DOKAP vasıtasıyla üye üniversitelerle olan iş birliğini azami düzeyde sürdürmesine ve bu kapsamda başkanlığın, ÜNİ-DOKAP üst kurulu tarafından alınacak kararlar çerçevesinde çalışmalarına ve desteğine devam etmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ÜNİ-DOKAP, DOKAP Bölge İdaresi ile üniversiteler arasındaki iş birliğinin daha işlevsel ve somut bir mecraya taşınması amacıyla DOKAP bölgesindeki 9 devlet ve 1 vakıf üniversitesinin katılımıyla Kasım 2016'da kurulmuştu.