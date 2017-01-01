Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 7'si yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazılarının halen görevde olduğu öğrenilen, belediye ve vergi dairesi çalışanı 7 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.