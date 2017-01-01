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BMC, Sakarya'da savunma sanayi Ar-Ge kuracak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:36

SAKARYA (AA) - BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Bölge Müdürü Cemal Öksüz, Sakarya'nın Karasu ilçesinde savunma sanayi Ar-Ge de kurmayı planladıklarını ve hedeflerinin yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlamak olduğunu bildirdi.

Öksüz ve BMC yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul'u ziyaret etti.

Karasu ilçesine yatırım yapma yolunda kararlı olduklarını belirten Öksüz, SATSO yönetimi ile bir araya gelerek, yatırımla ilgili değerlendirme yaptı.

Cemal Öksüz, Karasu’ya yatırım amaçlı geldiklerini belirterek, "BMC Yönetim Kurulu Başkanımız Ethem Sancak bunu açıklamıştı. Burası coğrafi konum itibariyle bizim için çok önemli. Projemizi gerçekleştirmemiz için hiçbir olumsuz yön yok. Burada savunma sanayi Ar-Ge de kurmayı da planlıyoruz. Hedef yaklaşık 4 bin kişinin istihdamını sağlamak. 2 yıl içerisinde Türkiye’nin savunma alanında can damarı olacağımız kanaatindeyiz." diye konuştu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul da Türk savunma sanayisinde yatırımın, Türkiye’nin idealleri, milli üretim, milli hedefler doğrultusunda çok önemli olduğunu belirtti.

Sakarya için otomotiv vizyonu çabalarının meyvesini verdiğini vurgulayan Kösemusul, şunları söyledi:

"Yerli üretimin merkezi Sakarya hedefimizde bir merhale daha aşılıyor. Yaklaşık 4 bin kişilik istihdam da işsizliğin giderilmesi adına memnuniyet verici. Son 4 yıldır ‘Otomotiv Şehri Sakarya’ vizyonuyla ilgili yaptığımız çalışmalar, görüşmeler olumlu yönde seyrediyor. BMC’nin savunma sanayi Ar-Ge kurması ayrıca önem arz ediyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gereken desteği veriyoruz."

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