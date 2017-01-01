Girişimcinin ilk ihracat sevinci

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Küçük ve Orta Ölçekli̇ İşletmeleri̇ Geli̇şti̇rme ve Destekleme İdaresi̇nden (KOSGEB) aldığı hibeyle iş yeri açan girişimci Veysel Güner, imal ettiği iskele borusu üreten makineyi KKTC'ye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çıraklıktan başladığı meslekte kendini geliştiren Güner, 2011'de KOSGEB'den aldığı 30 bin liralık girişimci hibe desteğiyle iş yeri açtı. Haftanın 7 gününde atölyesinde vakit geçiren ve çevresinin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Güner, yaklaşık bir buçuk yıl önce kayısı islimleme ve cenaze çadırları için boru büzme makinesi yaptı.

Daha sonra inşaatlarda kullanılan metal iskeleleri inceleyen ve bunların kaynaklama veya vidalama yöntemiyle birbirine monte edildiğini gören Güner, boru büzme makinesi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırarak, iskele borusu üreten makine yaptı. Güner, ürettiği makineyi KKTC'ye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce taziye çadırlarında kullanılan boruların uç kısımlarının büzülmesi amacıyla makine tasarlamaya başladığını belirterek, yoğun talepler sonucu yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmalarının ardından iskele borusu üreten makineyi ortaya çıkardığını söyledi.

- "Kullanıcılara avantaj sağlıyor"

Ürettiği makinenin farklı versiyonlarının bulunduğunu, makinenin boyunun küçük ve güçlü olduğunu ve bunun da kullanıcıya avantaj sağladığını aktaran Güner, "Makinemiz 20 saniyede boruya istenilen formu vermektedir. Makinenin küçük ve güçlü olması da kullanıcılara avantaj sağlıyor. İskele borusu üretim makinesini tasarladıktan sonra imal ettik. Makine istenilen, çap, ebat ve formu boruya verebiliyor. Makine önce borunun ucunu büzüyor, daha sonra orta kısmını şapka şeklinde şişiriyor. Makineyle borular kaynaksız, kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor." dedi.

Çıraklıktan ustalığa giden meslek serüveninin KOSGEB'in hibe desteğiyle değiştiğini, KOSGEB desteğiyle iş veren ve esnaf olduğunu vurgulayan Güner, "Makineden iki tane ürettik, ilk makinemizi İstanbul'da bir firmaya diğer makineyi ise Kıbrıs'a gönderdik. İlk ihracatımı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Güner, hedefinin işlerini daha da büyütmek olduğunu da sözlerine ekledi.

