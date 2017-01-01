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"Avrupa'da seramikte, vitrifiyede bizim markalarımız satılıyor"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:01

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Türkiye'nin seramik, vitrifiye ve banyo grubundaki yapı malzemelerinde çok ileride olduğunu belirterek, "Bunlar, kurumsal ve büyük müesseseler tarafından yapıldığı için çok hızlı bir şekilde bütün teknolojik gelişmelere adapte olabiliyoruz hatta daha iyisini de ortaya koyabiliyoruz. Avrupa'da seramikte, vitrifiyede bizim markalarımız satılıyor." dedi.

Özpamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapı malzemeleri sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapı malzemeleri sektörü için kış sezonunun genelde sakin olduğunu, mart ayından kasım ayına kadar da yoğun ve hareketli geçtiğini aktaran Özpamukçu, "Büyük inşaat sahipleri, yapı malzemelerini imalatçılarından direkt mal tedariki şeklinde temin ediyor. Yapı malzemeleri sektörü, inşaat sektörüyle paralel büyüme gösteriyor. İnşaat sektöründe geçen yıl, inişli çıkışlı büyümeler vardı. Bu senenin ilk 3 ayında eski alıştığımız büyümeleri görüyor gibi değiliz." diye konuştu.

Özpamukçu, firma olarak dairelerin iç dekorasyonuna hitap ettiklerini belirterek, "Dairelerin 3-5 sene sonra yenileme ihtiyaçlarında, banyonun, mutfağın, zeminlerin yenilenmesinde devrede oluyoruz. Yeni inşaatların olması, bu sektörün potansiyel olarak geleceğine önemli bir destek veriyor. Şu andaki inşaatlar, direkt perakendeye hemen etki eder diyemeyiz ama üretime tabii ki desteği var çünkü inşaat sektörü, Türkiye'de üretilen birçok malzemenin o inşaatlarda kullanılmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

- "Seramik, vitrifiye, banyo grubu, Türkiye'de çok ileride"

Yapı malzemeleri sektörünün bütün teknolojik gelişmelerden istifade ettiğini dile getiren Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Bu işin üretiminde çok önemli olduğumuz alanlar var. Çimento sektörü, Türkiye'de çok ileride. Seramik, vitrifiye, banyo grubu, Türkiye'de çok ilerde. Bunlar, kurumsal ve büyük müesseseler tarafından yapıldığı için çok hızlı bir şekilde bütün teknolojik gelişmelere adapte olabiliyoruz hatta daha iyisini de ortaya koyabiliyoruz. Avrupa'da seramikte, vitrifiyede bizim markalarımız satılıyor. Dünyaya çok önemli ihracatlar yapıyoruz. Bu bakımdan şu anda olduğumuz nokta gayet iyidir ve gelişmektedir. Birtakım panel mobilya üretimi gibi alanlarda bu kadar büyük müesseseler henüz arzu ettiğimiz noktalarda değil. Bunların da büyümesi lazım. Türkiye, çok ciddi bir mobilya ihracatçısıdır ama hep küçük imalatçılar. Ortaklık kültürü, bu konuda çok önemli. Çünkü bu müesseselerin büyümesi şart. Büyüyecekler ki ihracata daha güçlü bir şekilde katkı koyacağız, marka olarak dışarı çıkacağız. Bu tür alanların gelişmesine kafa yormamız lazım. İmalat tarafında yapılacak çok iş var."

- "İthal ürüne ihtiyacımız olmayacak kadar ileri teknoloji"

Özpamukçu, "Seramik, vitrifiye ve banyo ürünlerinde ithal ürüne ihtiyacımız olmayacak kadar ileri teknoloji, ileri seviyede üretimler yapabiliyoruz. İşin içine diğer kategoriler girdiğinde oralarda ithaller devreye giriyor. Güçlü müesseseler lazım ki dünyadaki bütün yeniliği Türkiye'de biz imal ediyor halde olabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

Yapı malzemeleri sektörüyle birlikte tüm sektörlerde 2017'nin 2016'ya göre çok daha iyi geçmesi gerektiğini vurgulayan Özpamukçu, 2016'nın kötü geçtiğini, 2017'nin toparlanma senesi olacağını söyledi.

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