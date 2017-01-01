Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, son iki sezondur kadrosunda bulunan Bahar Öztürk ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine, iç transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Son iki sezondur takımlarında forma giyen 33 yaşındaki Bahar Öztürk ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Bayraktar, "Bahar, takımımızın en önemli oyuncularından biri. 2 ve 3 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Son derece karakterli, sahada her şeyini ortaya koyan ve Hatay'ı çok seven bir oyuncu." diye konuştu.
Serhat Bayraktar, Bahar Öztürk'e başarılarını sürdürmesi dilediğinde bulunduğunu da kaydetti.