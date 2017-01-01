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Gasbı "şaka" zannetti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:30

ANTALYA (AA) - Antalya'da 300 lirası gasbedilen 80 yaşındaki kadın, ağzı kapatılınca kendisine önce şaka yapıldığını sandığını belirtti.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Fatma Bahçıvan'ın kapısını çalan, kar maskeli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Bahçıvan'ın ağzını kapattı. Zanlı, bu sırada Bahçıvan'ın beline sardığı kuşaktaki çorabın içinde bulunan 300 lirayı gasbetti.

Yaşadığı şaşkınlığın ardından Bahçıvan, komşularından yardım istedi. Yaşlı kadın, komşularının çağırdığı polis ekiplerine, "Ağzımı elleriyle kapattılar. Önce şaka yapıyorlar sandım. Yere düşürmek için ayağıma sertçe tekme vurunca gerçek olduğunu anladım." dedi.

Polislerin hastanede muayene önerisini de "Önce bu olayı çözelim" diyerek kabul etmeyen Bahçıvan, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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