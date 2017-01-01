Havalar ısınınca yabani hayvanlar doğaya çıktı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uzun geçen kışın ardından gelen ilkbaharla birlikte doğa ve yaban hayatı da canlandı.

Ülkenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olması sebebiyle kışların uzun geçtiği ilçede, havaların ısınıp ilkbaharın etkisini göstermesiyle, sarıçam ormanlarında birçok yaban hayvanın barındığı 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Keklik Vadisi ve Acısu mevkisinde yaban domuzları, küçük akbaba, tilki, angut kuşu gibi yabani hayvanlar yerleşim yerleri yakınında görülmeye başlandı.

Doğanın yeniden canlandığı ilçede, yağışların da katkısıyla açan çiçekler ve rengarenk kelebekler güzel görüntüler oluşturdu.

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatı açısından bölgenin ve ülkenin önemli alanlarından olduğunu söyledi.

Doğanın ve yaban hayatının havaların ısındığı bugünlerde canlandığını belirten Çoban, şunları dile getirdi:

"Şu anda yerleşim merkezinin yakınlarında, ormanlık alanda yaban hayvanları görmek mümkün. Yaban kuşlarını, angutları burada yavrularıyla görebilirsiniz. Yaban domuzları ile ayılara, yavrularıyla dolaşırken rastlamak mümkün. Vatandaşlarımız yabani hayvanların yavrulama dönemi olan bugünlerde yaban hayatına ve çevremize karşı daha duyarlı olmalı. Çünkü bu doğal güzellikler ile yaban hayatı, insan yaşamı ve ekolojik denge için son derece önemli. Bu güzelliklere birlikte sahip çıkalım."