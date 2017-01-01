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Eski Selçuk Üniversitesi Rektörü Gökbel, hakim karşısında

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:07

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasına ilişkin 20'si tutuklu 43 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaya başlandı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanıklar, savunmalarında, FETÖ ile bir bağlarının olmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

- Eski Rektör hakim karşısında

Tutuklu sanıklardan eski Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, savunmasında, SÜ'de 4,5 yıl rektörlük yaptığını hatırlattı.

Hakkındaki, "üniversitede örgüt lehine kadrolaşma" iddialarını reddeden Gökbel, duruşmada yargılanan 31 akademisyenden sadece ikisinin kendi döneminde kadro aldığını savundu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak, "Buradan, bu sanıkların FETÖ'cü olduğu sonucu ortaya çıkmıyor mu?" diye sordu. Gökbel, "estağfurullah" diyerek cevapladı.

- "Ben yapmadım, yeni Rektör yaptı!"

Kendi döneminde akademisyen sayısının 1520'den 1050'ye düştüğünü ileri süren Gökbel, "Şu anda görevde bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'in açtığı kadrolara yerleşenler FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı. FETÖ'den yargılanan Kadir Ceylan benim dönemimde kadro bekliyordu, şimdiki rektör ona kadro verdi." diye konuştu.

Öğrencilik yıllarında örgütün evlerinde kalmadığını, örgüte finans desteğinde de bulunmadığını savunan Gökbel, Mahkeme Başkanı Gülbudak'ın, "örgütün sohbet toplantılarına katıldın mı?" sorusuna, "Birkaç kere sohbetlere gittim. Yakın arkadaşlarımla evde sohbet toplantısında bulundum. Burada para toplamadım, yardımda bulunmadım." cevabını verdi.

Gökbel, Bank Asya'da hesabı bulunduğunun hatırlatılması üzerine, hesabında 2014 yılına kadar 108 bin lirasının olduğunu, birikimlerini, değerlendirmek için ilgili bankaya yatırdığını savundu.

- "Çocuklarımı o okula evime yakın diye gönderdim"

Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliğini de 2014'te sonlandırdığını vurgulayan Gökbel, çocuklarını, evine yakın olduğu gerekçesiyle örgütün okuluna gönderdiğini iddia etti.

Söz verilen tutuklu sanıklardan Doç. Dr. Ali Sallı da akademik hayatının başarılarla dolu olduğunu, hakkındaki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak'ın, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'ya neden para yatırdığını sorması üzerine Sallı, farklı tarihlerde toplam 43 bin avro ve 34 bin lira para yatırdığını ancak birikimlerini faizsiz bankacılığı tercih ettiği için Bank Asya'ya yatırdığını savundu.

- Çocuklarını "psikolojileri bozulmasın" diye örgüt okulundan almamış

Mahkeme Başkanı Gülbudak'ın, "Çok sayıda faizsiz banka var. Neden Bank Asya'yı tercih ettin" diye sorması üzerine Sallı, çocuklarının okul taksitini bu banka hesabından otomatik ödeyebildiğini, bu nedenle ilgili bankayı tercih ettiğini öne sürdü.

Sallı, çocuklarını örgütün okulundan "psikolojileri bozulmasın" diye almadığını savundu.

Duruşma, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

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