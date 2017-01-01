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Samsun'da bıçaklı kavga: 1 ölü

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:09

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Çiftlik Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde T.D. (38) ile arkadaşı Orhan Ceniklioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen T.D, Ceniklioğlu'nu bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Ceniklioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ise darp sonucu tedavi için gittiği Gazi Devlet Hastanesinde gözaltına alındı. Zanlı daha sonra emniyete götürüldü.

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