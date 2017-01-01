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Muş'ta terörle mücadele

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:30

MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde bir sığınakta 4 piknik tüpü ile çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Taşlıyaka köyü Selçuk mezrası kırsalında yapılan arazi taramasında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait bir odalı sığınak bulunduğu belirtildi.

Sığınakta yapılan aramada üçü boş 4 piknik tüpü, kazma, kürek, testere, çaydanlık, tencere, su bardağı ve 2 şampuan ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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