Muş'ta terörle mücadele

MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde bir sığınakta 4 piknik tüpü ile çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Taşlıyaka köyü Selçuk mezrası kırsalında yapılan arazi taramasında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait bir odalı sığınak bulunduğu belirtildi.
Sığınakta yapılan aramada üçü boş 4 piknik tüpü, kazma, kürek, testere, çaydanlık, tencere, su bardağı ve 2 şampuan ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.