Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Vatan, bayrak sevgisiyle, 'Neler yapabilirim?' diye mücadele verilirken, maalesef ölümü için her türlü planlar yapılmış. Bizim üzüntümüz budur. Bu dünyada da hak tecelli etsin istiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk'ün geçen yıl PKK'lı teröristlerce düzenlenen, şehit düştüğü saldırıya ilişkin 15 sanığın yargılanacağı ilk duruşmaya katılmak için şehidin babası Asım Safitürk ile bazı yakınları da kente geldi.

Baba Safitürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun cephede, elinde silahla çatışmaya girmediğini, görev yaptığı ilçede yaşayan yoksullara ve çocuklara hizmet etmek için çaba gösterdiğini söyledi.

- "Hasta ve yaşlı olmama rağmen geldim"

Ahirette herkesin yaptığının karşılığını bulacağına işaret eden Safitürk, adaletin tecelli edeceğini düşündüğünü bildirdi.

"Vatan, bayrak sevgisiyle, 'Neler yapabilirim?' diye mücadele verilirken, maalesef ölümü için her türlü planlar yapılmış. Bizim üzüntümüz budur. Bu dünyada da hak tecelli etsin istiyoruz." ifadelerini kullanan Safitürk, duruşmayı izlemek için ilerlemiş yaşına rağmen Mardin'e geldiğini belirtti.

Safitürk, "Hasta ve yaşlı olmama rağmen geldim. İnşallah endişelerim giderilir. Canımdan ciğerimden kıymetli olan yavrumun en son hakkını böyle takip edeyim istedim. 6-7 ay oldu savcılık araştırıyor herhalde, rapor haline getirip sunacaktır. Hak, meydana çıkacaktır. Buna inanıyorum." dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişiminin yaşandığını anımsatan Safitürk, o gece darbecilerin, devleti, güvenlik güçlerini ve halkı karşısında bulduğunu belirtti.

"Derik'te yaşanan 15 Temmuz benzeri olayda, onu katledenler ve tezgah kuranlar kadar, onu hastaneye götürenler de olmuştur. Birlikte çalıştığı kişiler tezgahı kuruyorlar. Burada büyük oyun oynandığını düşünüyorum." diyen Safitürk, saldırının açığa çıkarılmasını istediklerini dile getirdi.

- "Tüm memleketin çocuğu olduğunu anladım"

Safitürk, şehit oğlunun çok sevildiğini hadiseden sonra anladığına dikkati çekerek, "Benim çocuğum ama olaydan sonra tüm memleketin, 80 milyonun çocuğu olduğunu anladım. Bu kadar çok sevildiğinin farkında değildim. Sevildiğini biliyordum ama bu kadar çok büyük olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

- 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

İddianamede, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit düştüğü, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.