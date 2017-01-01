Yavru bozayı "Gece" Bursa'ya getirildi

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BURSA (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve bir süre Kars'taki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan "Gece" adlı yavru bozayı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan Gece, özel araç ve veteriner gözetiminde Karacabey'e ulaştırıldı. Gece'nin sevdiği oyuncak maymunu da onunla birlikte merkeze getirildi.

Kafesinden çıkarılan Gece, bundan sonraki yaşamını geçireceği özel bölmeye alındı. Yavru bozayı, yeni yaşam alanındaki bakıcıların verdiği meyvelerin tadına baktı.

Gece'nin ilk 6 aya kadar biberon takviyesiyle kendisi için özel hazırlanan besinlerle besleneceği, daha sonra ise normal besin programına tabi tutulacağı öğrenildi.

1 Mart'ta Erzincan'ın Refahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından görülen yavru bozayı, jandarma ekiplerince bulunarak koruma altına alınmış, 28 Şubat'ta Kars'a gönderilmişti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yavru ayının bakımı, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılmıştı.