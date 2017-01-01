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Kuyudaki ceset, su kokunca bulundu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:58

TRABZON (AA) - Akçaabat ilçesinde su kuyusunda ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Mersin Mahallesi'nde, Adem Kara'ya (47) ait evin bahçesini sulayan yakınları, koku üzerine suyun sağlandığı kuyuyu kontrol etti.

Kuyu üzerine kapatılmış beton bloğu kaldıran yakınları, kuyuda ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince kuyudan çıkarılan cesedin, yalnız yaşayan Adem Kara'ya ait olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 15 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen ceset, ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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