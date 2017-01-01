Özgecan'ın katillerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin dava

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ADANA (AA) - Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi, babası Necmettin Altındöken'in de yaralanmasıyla ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Ferhat Yüksel, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, Serkan Akkoca ve Gamze Bağlar ile avukatları katıldı. Başka suçtan hükümlü olan Ahmet Tekin Baykal, Hüsamettin Bağlar ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu.

Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gültekin Alan'ın ise SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğini bildirdiği belirtildi.

Mahkeme başkanı, Gültekin Alan'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sevk edildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan raporun mahkemeye gönderildiğini ve raporda Alan'ın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi. Alan'ın bu rapora itiraz ettiği ve avukat istemediği de belirtildi.

Mahkeme başkanı ayrıca, Alan'ın mahkeme başkanı olarak kendisini reddettiğini, Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesinin ise bu ret talebini kabul etmediğini de ifade etti.

Dosya içeriğiyle ilgili yayın yasağı bulunan davada mahkeme heyeti, Alan'ın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı kendisine avukat tayin edilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken (26) ile babası Necmettin Altındöken (51), 12 Nisan 2016'da Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Suphi Altındöken hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında Alan ile olaya karıştıkları iddia edilen Hüsamettin ve eşi Gamze Bağlar ile Hacı Ahmet Özdoğan, Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel tutuklanmış, Serkan Akkoca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 25 Ocak’ta yapılan duruşmada Gültekin Alan dışındaki 5 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

