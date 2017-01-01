Adana'daki cinayet

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ADANA (AA) - Adana’da bir kişinin bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili 2’si tutuklu 4 kişi hakkında dava açıldı.

Gülbahçe Mahallesi'nde 29 Nisan 2016’da İzzet Yalçın'ın (18) bıçaklanarak öldürülmesi Fırat Ava'nın (19) yaralanması olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili tutuklanan Mehmet Fincan (19) ve Fırat Ava ile olaya karıştıkları iddia edilen tutuksuz Şahin Yavuz (24) ve Yakup Elçi (22) hakkında "Kasten öldürme, basit yaralama, kasten öldürme suçuna iştirak" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucu kabul edildi.

Savcı, sanık Fincan’ın müebbet hapis ve ayrıca 1 yıl 6 ay, Ava’nın müebbet, diğer sanıkların ise 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Cinayet anının da anlatıldığı iddianamede, bir çocuğun dövülmesi nedeniyle çıkan tartışa nedeniyle Fırat Ava'nın İzzet Yalçın'a saldırdığı, kavga sırasında Ava’nın arkadaşı Mehmet Fincan'ın bıçakla Yalçın'ı öldürdüğü, arkadaşını da kargaşa sırasında yaraladığı belirtildi.

Olayla ilgili yaşı küçük C.S. ve A.Ç. hakkında ise çocuk savcılığınca soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

