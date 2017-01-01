SMA hastası Firdevs umutlandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da doğuştan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocukları olan Koparal ailesi, Sağlık Bakanlığının ilaçları karşılama müjdesiyle umutlandı.

Aile, omurilikteki kasların hareket etmesini sağlayan hücrelerin işlevini görmediği kalıtsal rahatsızlık olan SMA nedeniyle 7 yıl önce 10 aylık oğullarını kaybetti. 5 yıl önce dünyaya gelen kızları Firdevs'in de aynı hastalığı taşıdığını öğrenen aile, zaman zaman solunum cihazına bağlanan kızlarının ilaçlarının temini konusunda sorun yaşadı.

Sağlık Bakanlığının ilaçların karşılanacağını belirtmesi üzerine sevinç yaşayan Koparal ailesi, çocuklarının artık makineye bağlı yaşamasını istemiyor.

Baba Mehmet Koparal, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğe dair umutlarının arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a teşekkür eden Koparal, "Televizyonda SMA hastalarının ilacının karşılanacağı haberini izledik. Bizler çok mutlu olduk. İnşallah umutlarımız gerçek olacak. İnşallah kızım Firdevs ve bunun gibi hastalara ilaç zamanında ulaşır." dedi.

Anne Fatma Koparal ise kızının iyileşeceği günü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Koparal, "Dünyanın en büyük sevincini yaşadım. Önceleri umutsuz olmuştum ama şimdi çok mutluyum, umutlarım arttı. Çocuğum 2,5 yaşında makineye bağlandı. Yaşaması makinelerle oluyor. İlaç geldiğinde çok daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.