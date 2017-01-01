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Ağrı'da yüksek kesimlere kar yağdı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:25
Ağrı'da yüksek kesimlere kar yağdı

AĞRI (AA) - Ağrı'da yaz mevsiminin başlamasına bir hafta kala kar yağdı.

Kentte bir süredir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yaz mevsiminin ilk ayı hazirana bir hafta kala etkili olan kar sebebiyle Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağ ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Vatandaşlardan Ahmet Çetin, yörede kışın uzun ve çetin geçtiğini ancak şu sıralar bahar mevsimini yaşadıklarını söyledi.

Yazın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen kar yağmasının kendilerini şaşırtmadığını dile getiren Çetin, "Yöremiz, kış memleketi, burada her mevsim kar yağabilir. Soğuk hava ve kar yağışına alışkınız." dedi.

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