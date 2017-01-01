40 dilde "dostluk kulesi"

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BURSA (AA) - Bursa'da bir lisede eğitim gören yabancı öğrenciler, "dostluk" kelimesinin 40 ayrı dilde yazılı olduğu atık kağıtlardan kule oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kültürel farklılıkları tanıma, tanıtma konusunda merak uyandırmak ve saygı göstermek amacıyla hazırlanan ve 33 pilot okul bünyesinde uygulamaya konulan "Kültür Yelpazesi Okulumuz Projesi" etkinliklerine katılan Murat Hüdavendigar Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince yapılan kule ilgi gördü.

Bursa-İstanbul Karayolu'ndaki bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında hazırladıkları projeyi sergileyen okulun resim öğretmeni Haydar Vanlıoğlu, dostluk kelimesinin önemine dikkati çekti.

Okullarında 40'ın üzerinde farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu belirten Vanlıoğlu, "Okuldaki öğrencilerin kullanmış olduğu dillerden oluşacak şekilde 'dostluk' kelimesini farklı lisanlardan yazdık. Hepsini kapsayıcı olarak da üzerinde Türkçe'yi kullandık. Okulumuzun uluslararası platformda taşımış olduğu misyonu kavramış olduk. Bütün dilleri dilimizle birleştirmiş olduk. Böylece dostluğa dair bir kule kurduk." diye konuştu.

Aralarında Arapça, Farsça, Çince ve Japonca'nın da bulunduğu 40 farklı ülkenin diliyle "dostluk" yazılı kuleyi Afganistan, Kosova, Rusya ve İran'dan gelen 5 öğrencinin atık kağıtlardan yaptığını anlatan Haydar Vanlıoğlu, bazı dillerde dostluk kelimesinin tam karşılığı olmadığı için benzerlerini kullandıklarını dile getirdi.

Afganistan'dan 8,5 ay önce Türkiye'ye gelen Akhtar Mohammad Asim ise hayalinin çok sevdiği Türkiye'de eğitim görmek olduğunu ifade ederek, dostluk adına yeni projelere imza atmak istediklerini aktardı.