Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 eski polis memuruna 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan polis memurları H.K. ve E.N. ile avukatları katıldı.

Sanıklar yaptıkları son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında "Silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla cezalandırılmalarını talep ettiği H.K. ve E.N, mahkeme heyetince 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.