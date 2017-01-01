Sağlık çalışanına FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski sağlık çalışanı sanığa, "terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezası verildi.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski sağlık çalışanı Fatih Eş ve avukatı katıldı.
Son savunması sorulan Eş, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını, Bank Asya'yı faizsiz hizmet verdiği için tercih ettiğini, çocuğunun sınavı kazanması nedeniyle kapatılan Samanyolu Koleji'nde okuduğunu iddia ederek, beraatını talep etti.
Cumhuriyet savcısının mütalaasını da alan mahkeme heyeti, sanık Fatih Eş'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Cezanın, Kırşehir'de FETÖ üyeliğinden verilen en yüksek ceza olduğu belirtildi.