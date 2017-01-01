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Mersin'de kaçak sigara operasyonu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:04

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde durdurulan 2 aracın koltuğunun alt kısmına ve tavanına gizlenmiş halde toplam 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden getirilen kaçak sigaraların kentte satışını yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akdeniz ilçesi D-400 karayolu kola kavşağında uygulama yapan ekipler, 2 araçtan şüphelenerek durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda bir aracın koltuğunun alt kısmı ile çeşitli yerlerine gizlenmiş, diğer aracın tavanına zulalanmış toplam 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüleri V.Ö ile O.G, gözaltına alındı.

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DÜZELTME &quot;Türk Kızılayından Afrika ülkelerine insani yardım&quot; başlıklı haberimizin 3. ve 4. paragrafında yer alan ifadeler, kaynağından düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
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DÜZELTME "TÜRK KIZILAYINDAN AFRİKA ÜLKELERİNE İNSANİ YARDIM" BAŞLIKLI HABERİMİZİN 3. VE 4. PARAGRAFINDA YER ALAN İFADELER, KAYNAĞINDAN DÜZELTİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA. AA

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