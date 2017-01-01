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"600 milyon liralık bütçemizi dağa ve taşa değil halkımıza harcıyoruz"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:09

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehri güzelleştirmek için kurduğu çiftlikte 45 bin fidan üreterek 400 bin lira tasarruf sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan fidan çiftliğinde yapılan üretimle, belediyenin bütçesinde yaklaşık 400 bin lira tutarında tasarruf sağlandı. Çiftlikte 51 çeşit fidan ve 12 farklı çiçek yetiştiriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, halkın menfaati için çalıştıklarını belirtti.

Kentin güzelleşmesi adına yapılan çalışmalarında dışa bağımlılığın kalmadığını kaydeden Yaman, kentte değişimi ve gelişimi yaşatmak adına birçok farklı alanda belediyecilik hizmetleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hayata geçirdikleri projelerle Mardin'in geleceğini inşa ettiklerini dile getiren Mustafa Yaman, "600 milyon liralık bütçemizi dağa ve taşa değil halkımıza harcıyoruz. Aynı zamanda kaynaklarımızın doğru kullanılması için de gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu noktada kurduğumuz fidanlık tasarruf ve işin tam anlamıyla yapılması için fayda sağlıyor." diye konuştu.

Fidan çiftliğiyle 400 bin lira tasarruf sağlandığına işaret eden Yaman, fidanlığın personel giderleri de dahil 188 bin lira bedelle kurulduğunu, şu an 51 farklı tür fidan ve 12 farklı tür mevsimlik çiçek üretildiğini aktardı.

Bu sayede ilin yeşil bir imaja kavuşması için kendi kaynaklarını kullandıklarını ifade eden Mustafa Yaman, şöyle devam etti:

"Sadece 2017 yılı için 200 bin adet kışlık çiçek, 415 bin adet yazlık çiçek ürettik. Bunun yanında 45 bin fidan üretimiyle yeşil Mardin hedefine adım attık. Bu tesis olmasaydı tüm bu çalışmalar için 597 bin lira ödeyecektik. Personel giderlerini çıkardığımızda 400 bin lira kazancımız söz konusudur. Bu kaynakları ne denli doğru kullandığımızın bir göstergesidir."

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