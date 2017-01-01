Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı alınan 11 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ile ev hanımı ve öğrencilerin de bulunduğu 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.