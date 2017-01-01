Faizle kredi çekip Bank Asya'ya yatırmasını istemişler

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan kimyager, örgütün, faizle kredi çekip Bank Asya'ya yatırılması talimatını günah olduğu için yerine getirmeyince kendisini, "Fetvası alındı, caizdir, yapmazsan sevabından mahrum kalırsın" diyerek ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan kimyager B.S. ve avukatı katıldı.

Tutuksuz sanık B.S. savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için daha önce verdiği ifadeye eklemek istedikleri olduğunu belirterek, örgütle 2003'te üniversiteye hazırlık kursu için gittiği Serhat Dershanesi'nde tanıştığını belirtti.

Dicle Üniversitesi kimya bölümünü 2004'te kazandığını belirten B.S, şunları anlattı:

"Dershaneden bir hocam beni Diyarbakır'a götürerek üniversiteye kaydımı yaptırdı. Bu süreçte örgütün evlerinde kaldım. 2008'de mezun olunca Kayseri'ye döndüm. M.K isimli rehberlik hocam beni örgütün dershanesine öğretmen olarak yerleştirdi. Serhat Anafen Dershanesinde diğer öğretmenler 2 bin-2 bin 500 lira maaş alırken ben 900 liraya öğretmenlik yaptım. Bu paradan da aylık 25-30 lira himmet keserlerdi. Sigortamı bile bir süre yapmadılar."

ByLock'u ilk kez Yozgat'ta görev yaparken kullandığını aktaran B.S, program üzerinden "Semih" ve "Yavuz" kod isimli doçentlerle haberleştiğini kaydetti.

Örgütün bu dönem faizle kredi çekip Bank Asya'ya yatırmasını istediğini vurgulayan B.S, "Faiz günah diye isteklerini reddedince 'Fetvası alındı, caizdir, yapmazsan sevabından mahrum kalırsın' diyerek ikna etmeye çalıştılar." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebi doğrultusunda B.S'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin sağlık raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.