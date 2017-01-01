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MUĞLA (AA) - Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tayin edilen 4 kişilik bilirkişi heyeti, olay yeri ve araç üzerinde çalışmalarına başladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyledi.

Topuz, olayın soruşturmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti.

Kazanın ardından bilirkişi heyetinin belirlenmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Topuz, "Soruşturma için tayin edilen bilirkişiler çalışmalarına başladı. Bu kapsamda iki savcı soruşturmayı yürütüyor. 2 öğretim üyesi ve 2 teknisyen kazanın yaşandığı olay yerinde ve midibüs üzerinde çalışmalarına başladı." dedi.

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde 13 Mayıs'ta şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.