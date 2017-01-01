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ADANA (AA) - Adana'da, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, Birleşmiş Milletler Çocuklar Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yaptırılan 32 derslikli ortaokulun açılışı gerçekleştirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaklaşık bin 600 Suriyeli ve Türk öğrencinin eğitim alacağı Şakirpaşa Ümran Ortaokulu'nda düzenlenen ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın da katıldığı törendeki konuşmasında, kadim bir medeniyetin mirasçıları olduklarını söyledi.

Bu medeniyetin milyonlarca insanı asırlardır barış ve huzur içerisinde yaşattığını ifade eden Demirtaş, "Kardeşçe yaşadığımız bu coğrafyada, son yıllarda kan ve gözyaşları akmıştır. Bugün de Suriye'deki yangını söndürmek için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimize, modern ülkelerin kapılarını sıkı sıkıya kapattığı, tel örgülerini kat kat sıklaştırdığı bir dünyada sadece sınır kapılarımızı değil gönül kapılarımızı da ardına kadar açtık." dedi.

Demirtaş, Suriyeli sığınmacıların Adana'da kendi misafirleri olduğunu belirterek, "Suriye'de yaşanan insanlık dramının ilk gününden itibaren devlet ve millet olarak sizlerin yanında yer aldık. Kardeşlerimizin sıkıntılarını ortadan kaldırmak adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. Adana'da yaklaşık 300 bin Suriyeli mülteci bulunmakta olup, 5-17 yaş aralığındaki öğrenim çağında 53 bin 288 Suriyeli çocuk bulunmaktadır. Her düzeydeki resmi eğitim kurumlarımız başta olmak üzere 22 geçici eğitim merkezimizde 19 bin 345 Suriyeli öğrenci kardeşimize eğitim-öğretim hizmeti sunuyoruz. Bu kurumlarımızda 243 Türkçe öğreticisi, 22 rehber öğretmen ve 547 Suriyeli gönüllü eğitici görev almaktadır. Çeşitli nedenlerle okula devam edemeyen çocuklarımız için saha çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Eğitimin önemini anlatan Demirtaş, "Suriyeli kardeşlerimizin, bir gün ülkelerine döndüklerinde gönüllerinin bir köşesinde Türkiye sevgisi kalması, bizler için her türlü gayenin üzerindedir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz okulun, başta Suriyeli yavrularımız olmak üzere ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, 3 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle göç akınlarıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaş ve terörün, insanların göç etmesinde başrol oynadığını vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, iç karşılıklardan etkilenen sığınmacılar için 'açık kapı' politikası izlemiş, göç eden Suriye ve Irak vatandaşlarına devletimiz ve milletimiz, tarihi misyonunun bir yansıması olarak kucak açmıştır. 2011'den bu yana, başta Suriyeliler olmak üzere 3 milyonu aşkın insanı ülkemizde misafir etmekteyiz. Bu insanların barınma, güvenlik, sağlık, gıda ve eğitim gibi temel ihtiyaçları olmak üzere, her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize görev bildik. Savaşın ve göçün getirdiği zorlukların, bu insanlarda oluşturduğu psikolojik etkileri, en aza indirmek için devlet ve millet olarak büyük fedakarlıklar yaptık."

Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'nin en çok mülteci barındıran ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Erdem, "Türkiye küresel insani sistemin başlıca aktörleri arasında yer almıştır. Bakanlık olarak Suriyeli çocukların ülkemizde eğitim almalarına yönelik çalışmaları yürütmekteyiz. Bakanlığımız Suriyeli çocuklar için eğitimi yalnızca temel bir hak olarak değil, aynı zamanda onların yaşadıkları zorlu dönemi atlatmaları ve kendi geleceklerini inşa edebilmeleri açısından da hayati öneme sahip bir konu olarak değerlendirmektedir." diye konuştu.

Erdem, Türkiye'de 500 bine yakın Suriyeli çocuğun eğitim aldığını, bu sayının da her geçen gün arttığını belirterek, açılışı yapılan okulun hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

- "Suriyelileri desteklemeye devam etmeliyiz"

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Adana'da olmaktan mutlululuk duyduğunu ifade etti.

Bir çocuğun hayatı ve geleceğinde etkili olmanın önemine değinen Haley, "Hem Türk halkının hem de Türk devletinin gösterdiği bu cömertliği görünce, bu kadar kısa sürede çok fazla Suriyeliye yardımcı olma noktasındaki çabalarını görünce, ABD halkının sizlere teşekkür etmek istediğini paylaşmak istiyorum. Bizler uluslararası bir aileyiz ve her birimiz aynı şekilde birbirimizi seviyoruz, aynı şekilde birbirimizin acılarını hissediyoruz. Hepimiz Suriye'de karşılaşılan tabloları beraber gördük. Suriye halkının bir an önce barışa kavuşması ve ülkelerine dönebilmeleri için hepimiz dua ediyoruz. Bu gerçekleşinceye kadar ihtiyaç sahibi bu çocuklara gerekli eğitimi sunacak bu mükemmel okulun açılmasından memnuniyet duyuyoruz. Suriye krizinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki bu çocukların hepsi ileride bir gün lider olacak. Suriyelileri desteklemeye devam etmeliyiz. Bu noktada sizlerle diğer projeleri gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden de sığınmacılar için ne yapmaları gerekiyorsa yerine getirdiklerini belirterek, "Okulumuz Adana ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Türkiye'deki Suriyeli çocuklardan yaklaşık 300 bini halen eğitim imkanı bekliyor. İnşallah onlara da eğitimlerini vereceğimiz okullar yapılacak." diye konuştu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise eğitimin önemine değinerek, bu okulda binlerce çocuğun kendilerini geleceğe hazırlayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra tüm ilgililer, okulun içini gezerek Suriyelilerin eğitim aldığı sınıfları ziyaret etti.