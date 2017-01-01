OMÜ Rektörü Prof. Dr. Bilgiç:

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Türkiye'deki üniversitelerde toplam öğrenci sayısı içinde uluslararası öğrenci ortalaması 1,4 iken bu oran OMÜ'de 4,7'ye ulaşmış durumda." dedi.

Bilgiç, görevde bulunduğu 9 ay 10 günlük süreyi değerlendirmek amacıyla Rektörlük Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İstişareyi, erişebilirlik ve şeffaflık bağlamında sürekli kılmayı amaçladıklarını belirten Bilgiç, hem şehir ile üniversitenin arzu edilen buluşmasını sağlamak hem de üniversitede üretilen bilgiyi iş dünyasına taşımak amacıyla siyaset, sanat, medya, ekonomi, iş dünyası, sağlık, eğitim ve spor gibi şehrin tüm aktörleriyle görüştüklerini, üniversiteden beklentilerini dinlediklerini aktardı.

Bilgiç, raylı sistemin kampüs içine kadar girmesiyle ilgili çalışmalara da başladıklarını belirterek, "Proje noktalandığında OMÜ, Türkiye'de raylı sistem ile ulaşımın sağlandığı üçüncü üniversite olacak. Bütün birimlere raylı sistem ile ulaşımın mümkün olduğu ilk üniversitelerden biri olacağız." diye konuştu.

OMÜ'nün 101 ayrı ülkeden 2 bin 642 öğrenciye ev sahipliği yaptığına işaret eden Bilgiç, şöyle devam etti:

"Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenci oranına sahip üniversitelerden biri olarak dikkati çekiyoruz. Türkiye'deki üniversitelerde toplam öğrenci sayısı içinde uluslararası öğrenci ortalaması 1,4 iken bu oran OMÜ'de 4,7'ye ulaşmış durumda. Bu tabloyu güçlendirerek sürdürme gayesi içinde olan OMÜ, 27 ayrı merkezde 11 ülkede ve 6 dilde Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı'nı başarılı şekilde gerçekleştirdi. OMÜ, önümüzdeki dönemde uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenciler konusundaki çıtayı daha da yükseltme hedefindedir."

- FETÖ/PDY soruşturması

Bilgiç, 15 Temmuz darbe ve ihanet girişimini tertipleyen FETÖ ve diğer terör örgütlerine OMÜ'de kesinlikle geçit verilmeyeceğini vurgulayarak, "Vatan ve millet iradesi en hassas noktamızdır. OMÜ'deki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 229 kişi hakkında inceleme gerçekleştirildi. Bunlardan 115'i kamu görevinden ihraç edildi, diğerleri hakkında soruşturma sürüyor." ifadesini kullandı.

OMÜ'nün büyük bir aile olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:

"56 bine yakın öğrencisi ve 6 bini aşan çalışanıyla son derece büyük bir aile olan OMÜ bünyesinde 20 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır. 42 yıllık zengin bir deneyimin ve birikimin adresi, tarihsel açıdan öncü şehir Samsun'un üniversitesi olmanın haklı gururunu paylaşıyoruz. OMÜ, hem niteliksel hem de niceliksel olarak konumunu güçlendirmeye ve geleceğe doğru emin adımlarla yol almaya devam edecektir."



