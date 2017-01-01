Ardahan Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Üniversitesinden (ARÜ) 2016-2017 akademik yılında mezun olan bin 140 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Halil Efendi Mahallesi'ndeki sahada düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ARÜ’nün hedefinin gelecek nesiller için gelişmiş bir toplum inşa etmek olduğunu söyledi.

Böyle bir günde birlikte olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Biber, öğrencileri yalnız bırakmayan ve başka illerden gelen velilere teşekkür etti.

Öğrencilere "Bugün bu kürsüde biz konuşuyoruz, yarın bu makamlar sizlere kalacak." diyerek seslenen Biber, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizleri siz ileriye taşıyacaksınız. Eğer çıraklar ustaları geçmezse, orada bir gelişme yok demektir. Bu ülkenin, milletin, toprakların, coğrafyanın buna ihtiyacı var. Bir derdiniz olsun. Bu ülke, insanlık, adalet, sevgi, kalkınma, gelişme, bilim sizin derdiniz olsun. Eğer bu kavramları siz dert edinmezseniz, biz yarınlarımızı emin olarak kime teslim edeceğiz?"

Biber, bu coğrafyadaki huzur ve barışın dünya için bir sigorta olduğunu anlatarak, bunu özellikle üniversiteli gençliğin bilmesi gerektiğini vurguladı.



Herkesin bir dünya görüşü olabileceğini ancak millet ve ülke menfaatlerinde ortak düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Biber, şunları kaydetti:

"Elbette hepimiz aynı elbiseyi giymek, aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Fakat bir mecburiyetimiz var ki, o mecburiyet de ortak paydamız olan bu ülkenin, bu milletin menfaatleridir. Bu menfaatler konusunda asla ve katta farklı düşünemeyiz. Buna mecburuz. Eğer birlikte yaşamanın bir çaresi varsa, bu topraklarda huzur, barış, kardeşlik içinde birlikte yaşamak gibi bir mecburiyeti mutlaka ve mutlaka zihnimize kazımamız gerekiyor. Buna mecburuz." dedi.

Konuşmalar sonrası mezuniyet kütüğüne plaket çakılmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kafkas Halk Dansları Topluluğunun gösteri yaptığı tören, diploma alan bin 140 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.