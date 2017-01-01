Kibele heykeli bulunan tarihi kalede kazı yeniden başlıyor

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ORDU (AA) - Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılara yeniden başlanacağı bildirildi.

Antik bir yerleşim yeri ve 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan Kurul Kalesi, Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alıyor.

Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, 2011-2016 yılları arasında da devam etti.

Çalışmalarla 250-300 merdiveni gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bulunan pişmiş topraktan çatı kiremitlerinin ve duvar örgüsü seramik parçalarının incelenmesi sonucunda MÖ 2. ve 1. yüzyılda yerleşim yapıldığı belirlendi.

Kalede, geçen yıl yürütülen kazıda ise 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykeli bulundu.

Ordu'nun önemli turizm yerlerinden olan, çevresinde yürüyüş parkurları, oturma grupları, seyir terasları yapılan Kurul Kalesi'nin bulunduğu alanda, tarihi dehliz ve su sarnıcı da yer alıyor.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Kurul Kalesi'nde 7 yıl önce başlattıkları arkeolojik kazı çalışmalarının bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Ödenek sorunu bulunmayan Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılara yaklaşık 50 kişilik ekiple haziran ayının ilk haftasında başlayacaklarını kaydeden Şenyurt, ekibin önümüzdeki günlerde Ordu'ya gelerek son hazırlıklarını yapacağını belirtti.

- "Kazılar 15 yıl sürebilir"

Şenyurt, kazı çalışmalarının daha önceki yıllarda olduğu gibi kendisinin başkanlığında, Gazi Üniversitesindeki arkeolojik ekip tarafından sürdürüleceğini, kaledeki kazı çalışmalarının yaklaşık 3 ay süreceğini ifade etti.

Kurul Kalesi'nde arkeolojik kazının en az 15 yıl daha süreceğini tahmin ettiklerini aktaran Şenyurt, "Ödenek sıkıntımız olmaması durumunda çalışmalarımızı daha da hızlandırmaya kararlıyız. Bu konuda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz'ın oldukça fazla katkıları var. Kendisinin katkılarıyla kazı çalışmalarını daha da hızlandırabiliriz." dedi.

- "Benzer heykellere rastlayabiliriz"

Şenyurt, geçen yıl yürütülen kazı esnasında bulunan ve 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin ülke gündemini uzun süre meşgul ettiğini anımsatarak, Kibele heykelinin Karadeniz'de bu haliyle bulunan ilk önemli eser olduğunu söyledi.

Kibele heykelinin bulunmasıyla Ordu Kurul Kalesi'ne geçen yıl binlerce kişinin akın ettiğini vurgulayan Şenyurt, "Temennimiz bu yıl da benzer heykellere rastlamak. Zaten yaptığımız araştırma sonucu, burada benzer heykellerin olduğu yönünde. İnşallah ekibimizin yürüteceği kazıyla benzer heykellere de rastlamış olacağız." diye konuştu.

Kibele heykelinin bulunduğu yerden Ordu Müzesine götürüldüğünü ifade eden Şenyurt, 5-6 aylık bir sürecin ardından heykelin restorasyon ve konservasyonunun tamamlanacağını kaydetti.

Prof. Dr. Şenyurt, tarihi kalenin özel güvenlik ve kameralarla çok sıkı korunduğunu, çıkan her parçanın titizlikle incelenerek müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.