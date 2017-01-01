Polislerin engelli çocukları için eğlence programı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin engelli çocukları için eğlence programı düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde yapılan etkinlikte engelli çocuklar, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün maskotu "Kanka polis" eşliğinde oyunlar oynayıp dans etti.

Öğle yemeğini polislerle birlikte yiyen özel çocuklar, daha sonra polis motosikleti ile gezdirildi, asayiş uygulamalarında kullanılan köpeklerin gösterisini izledi.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel çocuklar ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özel çocuklar ile oyunlar oynayıp eğlendiklerini anlatan Yavuz, "Bugün personelimizin özel çocuklarıyla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Amacımız çocukların sosyal hayata katılmasına katkıda bulunmak." dedi.



