Adana'daki cinayet davası

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı ve silahlı kavgayla ilgili tutuklu yargılanan 2 sanık suç vasfının değişme ihtimali olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Berber ve Ferdi Çağlar ile tutuksuz Dilek Zeytun ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Ferdi Çağlar, savunmasında olay günü kız arkadaşı Dilek Zeytun'un kendisini arayarak yardım istediğini belirtti.

Çağlar, "Arkadaşım Ahmet ile konuşmak için ölen Özkan Tatlı'nın evine gidip kapısını çaldım. Eşi, Özkan'ın evde olmadığını söyledi. O sırada Özkan elinde satırla merdivenlerden çıkıp bana saldırdı. Yaralanınca yere düştüm. Bize küfürler ediyordu. Bırakmasını istedim, bırakmayınca cebimdeki bıçağı çıkartıp Özkan'a vurdum. Ahmet de tüfekle ateş etti." şeklinde savunma yaptı.

Ahmet Berber ise olay sırasında göğsünden satırla yaralandığını söyledi.

Kaçıp arabadan tüfeğini alıp geri geldiğini ifade eden Berber, "Önce havaya ateş ettim. Özkan kapıyı açar gibi yapınca oraya doğru da bir el ateş ettim." diyerek kendini savundu.

Dilek Zeytun ise Özkan Tatlı'nın kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin meşru müdafaa sınırları içinde kendilerini savunduklarını belirterek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimali olduğu gerekçesiyle sanıkların tahliyesine karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Yenibaraj Mahallesi'nde 21 Ocak'ta çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Özkan Tatlı hayatını kaybetmişti.