Bursa'da çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat firmasından 200 kilogramlık çelik kasanın çalındığı hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına kamyonet ile gelen 5 kişiden 3'ü araçtan inerek iş yerinin penceresini açtı.

Pencereden içeri giren zanlılar, bir süre arama yaptıktan sonra 200 kilogramlık çelik kasayı götürmek istedi.

İş yerinin kapısını açamayan zanlılar, içeri girdikleri pencereden çelik kasayı çıkartarak, kamyonetle olay yerinden uzaklaştı.



Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca da görüntülendi.

İş yeri sahibi Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çelik kasada yaklaşık 135 bin liralık çek, senet ve nakit paranın bulunduğunu belirtti.

Kaya, iş yerine giren kişilerin 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı camdan çıkartıp olay yerinden kaçtığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dün gece 03.30 sıraları içerideki kameralara yansıyan 3, dışarıdaki kameralara yansıyan arabanın içinde 2 kişi gözüküyor. 10-15 dakika içerisinde yaptıkları bir soygun olayı var. Tamamıyla çelik kasaya yönelik bir soygun olmuş. Yaklaşık 200 kilogramlık kasayı öncelikle ofisin kapısından çıkartmaya çalışıyorlar. Kapıyı açamayınca camdan çıkarmaya karar veriyorlar. Ama ilk önce kasanın anahtarını arıyorlar, bulamayınca götürmeye karar veriyorlar."

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.













