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Fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi uyarısı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:18

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) güncellemesi yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Karan, yazılı açıklamasında, 2017 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin 30 Haziran'da sona ereceğini belirtti.

ÇKS güncellemesi yaptırmayan üreticilerin 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini vurgulayan Karan, üreticileri, olası sıkışıklığı da göz önünde bulundurarak işlemlerini son güne bırakmaması konusunda uyardı.

Karan, ÇKS yönetmeliği çerçevesinde çiftçilerin her yıl üretim dönemine ilişkin ziraat odalarından aldıkları çiftçi belgesi ve istenilen diğer belgelerle Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurması gerektiğini, bu işlemi yaptırmayan üreticilerin desteklemeden yararlanamayacağını ifade etti.

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