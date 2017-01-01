ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:23

BURSA (AA) - Bursa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eğitim kurumlarında görevli 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, bünyesinde 2 özel eğitim kurumu bulunan Aktif Özel Eğitim Hizmetleri Kırtasiye, Basın, Yayın, Matbaa, Emlak, Reklam ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile daha önce KHK ile kapatılan ve bünyesinde 1 öğrenci yurdu barındıran İznik ilçesindeki Süleyman Han Özel Eğitim, Basım, Yayın, Pazarlama, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Eskişehir ve Bingöl'deki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 3 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Bursa'daki cinayet
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET
Bursa'da çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

BURSA'DA ÇELİK KASA HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
40 dilde &quot;dostluk kulesi&quot;
YEREL

40 DİLDE "DOSTLUK KULESİ"
Yavru bozayı &quot;Gece&quot; Bursa'ya getirildi
YEREL

YAVRU BOZAYI "GECE" BURSA'YA GETİRİLDİ
Engelliler dayanışma yemeğinde buluştu
YEREL

ENGELLİLER DAYANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTU
Tunç ve Gülsoy'un gözünden &quot;Tersine Dünya&quot;
YEREL

TUNÇ VE GÜLSOY'UN GÖZÜNDEN "TERSİNE DÜNYA"
Osmangazi ramazana hazır
YEREL

OSMANGAZİ RAMAZANA HAZIR
&quot;Osmanlı'nın unutulan Kut'ül Amare Zaferi Sergisi&quot;
YEREL

"OSMANLI'NIN UNUTULAN KUT'ÜL AMARE ZAFERİ SERGİSİ"
Ewe Turkey Holding enerjiyi sanatla buluşturdu
YEREL

EWE TURKEY HOLDİNG ENERJİYİ SANATLA BULUŞTURDU
Bozbey Halk Günü'nde 150 kişiyle görüştü
YEREL

BOZBEY HALK GÜNÜ'NDE 150 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ
Ödüllü fotoğraflar Gölyazı Kültürevi'nde
YEREL

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR GÖLYAZI KÜLTÜREVİ'NDE
Uludağ Üniversitesi'nden başarılı sporculara 'teşvik ödülü'
YEREL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN BAŞARILI SPORCULARA 'TEŞVİK ÖDÜLÜ'
Kent Konseyi'nde gündem 'Bursa'da alternatif ulaşım'
YEREL

KENT KONSEYİ'NDE GÜNDEM 'BURSA'DA ALTERNATİF ULAŞIM'
&quot;Avrupa'da seramikte, vitrifiyede bizim markalarımız satılıyor&quot;
YEREL

"AVRUPA'DA SERAMİKTE, VİTRİFİYEDE BİZİM MARKALARIMIZ SATILIYOR"
İznik Müzesi yıl sonuna kadar açılacak
YEREL

İZNİK MÜZESİ YIL SONUNA KADAR AÇILACAK
Osmanlı'nın unutulan Kutül-Amare Zaferi sergisi Bursa'da
YEREL

OSMANLI'NIN UNUTULAN KUTÜL-AMARE ZAFERİ SERGİSİ BURSA'DA
İznik Müzesi yıl sonuna kadar açılacak
YEREL

İZNİK MÜZESİ YIL SONUNA KADAR AÇILACAK
Yenişehir'e Kur'an kursu
YEREL

YENİŞEHİR'E KUR'AN KURSU
GÜNCELLEME - Bursa'daki terör operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Mudanyalı çinicilere sertifika
YEREL

MUDANYALI ÇİNİCİLERE SERTİFİKA
Öğretmenler pişirdi, öğrenciler yedi
YEREL

ÖĞRETMENLER PİŞİRDİ, ÖĞRENCİLER YEDİ
Arya: &quot;Hayal gücünüzün gelişmesi için okuyun ve gezin&quot;
YEREL

ARYA: "HAYAL GÜCÜNÜZÜN GELİŞMESİ İÇİN OKUYUN VE GEZİN"
Gemlik'te Hemşehri Şenlikleri
YEREL

GEMLİK'TE HEMŞEHRİ ŞENLİKLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi