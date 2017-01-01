Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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BURSA (AA) - Bursa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eğitim kurumlarında görevli 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, bünyesinde 2 özel eğitim kurumu bulunan Aktif Özel Eğitim Hizmetleri Kırtasiye, Basın, Yayın, Matbaa, Emlak, Reklam ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ile daha önce KHK ile kapatılan ve bünyesinde 1 öğrenci yurdu barındıran İznik ilçesindeki Süleyman Han Özel Eğitim, Basım, Yayın, Pazarlama, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Eskişehir ve Bingöl'deki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 3 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.