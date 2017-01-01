Bursa'daki cinayet

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, eşi tarafından boğazı sıkılaran kadın hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Çekirge Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan E.K. (38), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ailevi problemlerini konuşmak için otomobille Dereçavuş Mahallesi'ne giden Ahmet K. (37) ile eşi E.K, bir süre sonra tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K, eşinin boğazını sıkmıştı. Kadının bir süre sonra hareketsiz kalması üzerine çevredekiler durumu 112 acil servis ekiplerine bildirmişti. Çekirge Devlet Hastanesine kaldıran E.K. yoğun bakıma alınmıştı. Zanlı Ahmet K. ise gözaltına alınmıştı.