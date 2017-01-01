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Manisa Ticaret Borsası
24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:30
MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,40-3,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: