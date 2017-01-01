Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 9 eski emniyet mensubu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevliyken resen veya kendi isteğiyle emekli olan ve aralarında emniyet müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü yapanların da olduğu 9 eski emniyet personeli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.