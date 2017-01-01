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Yüksekova'da il olma heyecanı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:38

HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Genel Kurulu'nda Hakkari'nin Yüksekova ile Şırnak'ın Cizre ilçeleriyle ilgili açıklaması, Yüksekova'da sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen TOBB 73. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim." sözleri Yüksekova ilçesinde sevinç ve heyecan yarattı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin il olması halinde ekonomide büyük hareketlilik yaşanacağını söyledi.

Özdemir, "Kurumlar artacak, yeni bir büyüme olacak. İstihdam artacak ve yatırımlar daha da çoğalacak. Yüksekova kısa sürede iki katı büyüyecek. Bu karardan dolayı çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız, çok teşekkür ederiz." dedi.

- Yüksekova'yı il olma heyecanı sardı

Vatandaşlardan İsmail Temel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dolayısıyla çok heyecanlı ve mutlu olduklarını, ilçenin il olmasının esnafı ciddi anlamda kalkındıracağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarını çok olumlu bulduğunu belirten vatandaşlardan Kamil Aksoy ise bu gelişmenin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Esnaf Cahit Yiğit de Yüksekova'nın il olmasını beklediklerini dile getirerek, "Özellikle ekonomik açıdan büyük etkileri olacak. Bölgenin ticarete açık olması itibarıyla da çok güzel sonuçlar doğuracak. Büyük bir heyecan yarattığına inanıyorum." diye konuştu.

Esnaf Yusuf Hazeyi, ilçenin il olmasının işlerini olumlu etkileyeceğini, vatandaşların da daha rahat edeceğini dile getirdi.

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