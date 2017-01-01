Türk ve Suriyeli çocuklardan müzik dinletisi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşturulan "Kardeşlik Korosu" müzik dinletisi sundu.

Gaziantep Valiliği koordinesinde Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen "SODES ile Kardeşinin Elini Tut" projesi kapsamında kentteki 10 farklı ortaokulda bulunan 200 Türk ve Suriyeli çocuk ile koro oluşturuldu.

"Kardeşlik Korosu" adı verilen koro, Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirdiği müzik dinletisinde Türkçe ve Arapça şarkılar, türküler seslendirdi.

Proje koordinatörü Salih Bildirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda müziğe yeteneği bulunan Türk ve Suriyeli çocukları projeye dahil ettiklerini belirtti.

Proje kapsamında çocukların 6 aylık bir eğitimden geçtiğini aktaran Bildirici, 10 okulda müzik atölyelerinin kurulduğunu, tüm masrafların Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edildiğini anlattı.

Gaziantep'e misafir olarak gelen Suriyeli çocukların Türk akranlarıyla kaynaşması amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Bildirici, "Kardeşlik duygusunu geliştirmek için projeyi hayata geçirdik. Çok da güzel sonuçlar aldık. Çocuklarımızın kaynaştıklarını, birlikte bir şeyler yaptıklarını gördüm. Proje tamamlandıktan sonra da çocuklarımız okullarında müzik dinletilerine devam edecektir. Okullarda kurulan müzik odalarında çalışmalarını sürdüreceklerdir." şeklinde konuştu.

Suriyeli İbrahim Açhali, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada müzikle ilgileniyoruz. Türk arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Suriyeli Abdulkadir Hadi de koro sayesinde geçmişte yaşadıkları sıkıntıları az da olsa unuttuklarını dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.