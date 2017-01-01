Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Remzi Şimşek idaresindeki 55 TS 400 plakalı otomobil, Karakeçili-Kulu karayolu Tadım kavşağında Kemal Taşkın yönetimindeki 01 D 8590 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Taşkın ile Meltem Ercan, Erol Çınar, Emine Çınar, Nebahat Şimşek, Reyhan, Eymen Talha ve Ekrem Uzunköse yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.